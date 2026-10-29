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Vergunning verleend voor inrit aan Lindestraat in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het aanleggen van een inrit aan de Lindestraat.

Gevonden voor jou

Het besluit is genomen op 27 oktober 2026 en betreft de locatie Lindestraat 50 in Valkenswaard. Het gaat om het realiseren van een uitweg, zoals het officieel genoemd wordt. Dit soort vergunningen is nodig om bijvoorbeeld een toegang tot een perceel aan te leggen vanaf de openbare weg.

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