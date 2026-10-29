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Gemeente Veldhoven wil strook grond nabij Dreef 55 verkopen
De gemeente Veldhoven heeft plannen om een stuk gemeentegrond van 76 vierkante meter bij Dreef 55 te verkopen. Dit stuk grenst direct aan het perceel van de beoogde koper.
Het gaat om een smalle strook grond die volgens de gemeente alleen toegevoegde waarde heeft voor het aangrenzende perceel. Door de ligging en beperkte grootte is het stuk niet geschikt voor zelfstandig gebruik door anderen.
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