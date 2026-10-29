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Tijdelijk kantoor mag worden gebouwd in Veldhoven
Er is een vergunning verleend voor de bouw van een tijdelijk kantoor aan de Peter Zuidlaan in Veldhoven.
De aanvraag voor het kantoor betrof een locatie aan de Peter Zuidlaan, waar het bouwwerk tijdelijk zal zijn. Het besluit is inmiddels naar de aanvrager verzonden. Het gaat om een omgevingsvergunning, waarmee de bouw van het kantoor officieel is goedgekeurd.
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