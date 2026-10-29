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Vergunning verleend voor tuinhuis met nagelsalon in Nuenen

De gemeente Nuenen heeft een vergunning verleend voor een tuinhuis met nagelsalon, zonnepanelen, airco en laadpalen aan de Beekstraat.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk om een tuinhuis te plaatsen dat wordt gebruikt als nagelsalon. Daarnaast mogen er zonnepanelen, een airco-unit en laadpalen worden geïnstalleerd op het terrein aan de Beekstraat 29A in Nuenen.

De vergunning is op 27 oktober 2026 verzonden en treedt de dag erna in werking. Bezwaar maken tegen dit besluit kan binnen zes weken na de verzenddatum.

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