Multifunctionele ruimtes in Nuenen krijgen nieuwe functies

In Nuenen is toestemming verleend om multifunctionele ruimtes te gebruiken als kantoor, vergaderruimte en horeca. De vergunning geldt voor Hoge Brake 3.

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De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft een vergunning afgegeven voor een bredere bestemming van multifunctionele ruimtes. Naast kantoren en vergaderruimtes mag er nu ook ondergeschikte horeca plaatsvinden. Dit betekent dat horeca een aanvullende rol speelt, bijvoorbeeld bij vergaderingen.

De ruimtes bevinden zich aan Hoge Brake 3 in Nuenen. De vergunning is op 27 oktober 2026 verzonden en treedt de volgende dag in werking.