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Container mag maand lang staan op Theresialaan in Vught
Op Theresialaan 80 in Vught mag een container geplaatst worden van 31 oktober tot en met 30 november 2026. De gemeente heeft hiervoor een ontheffing verleend.
De container komt op de openbare weg te staan. Het gaat om een tijdelijke plaatsing van één maand. De ontheffing is op 26 oktober verstuurd door burgemeester en wethouders van Vught.
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