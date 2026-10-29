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Tijdelijke schuur mag geplaatst worden in Waalre
De gemeente Waalre heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een tijdelijke schuur aan de Gestelsestraat. Dit is nodig vanwege een verbouwing.
De vergunning is verleend op 20 oktober 2026. Het gaat om een zogenaamde buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA), wat betekent dat de schuur tijdelijk geplaatst mag worden buiten de bestaande bouwplannen. Deze maatregel zorgt ervoor dat de verbouwing soepel kan verlopen.
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