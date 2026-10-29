Maashorst stelt tijdelijk beleid voor coffeeshops vast

De gemeente Maashorst heeft een tijdelijk beleid vastgesteld voor coffeeshops. Het beleid beperkt het aantal coffeeshops tot één en stelt strenge eisen aan de locatie en exploitatie. Het doel is de openbare orde, veiligheid en het woon- en leefklimaat te beschermen.

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Volgens het nieuwe beleid mogen coffeeshops in Maashorst niet binnen 250 meter van scholen, verslavingszorg of woongebieden liggen. Ze moeten voldoende parkeerruimte hebben en mogen alleen open zijn tussen tien uur ’s ochtends en negen uur ’s avonds. Daarnaast gelden strenge gedoogregels, zoals leeftijdscontrole en cameratoezicht, om overlast te voorkomen en veiligheid te waarborgen.

Een gedoogverklaring, noodzakelijk voor exploitatie, wordt geweigerd als niet aan de eisen wordt voldaan of het maximum van één coffeeshop is bereikt. Bij overtreding van de regels kan de burgemeester deze verklaring intrekken.