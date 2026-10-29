Winterfestival Riethoven krijgt vergunning

Er is een vergunning verleend voor een Winterfestival in Riethoven. Het evenement vindt plaats op 16 januari 2027 van drie uur ’s middags tot middernacht op het veldje bij de Willibrordusstraat en Molenstraat.

Gevonden voor jou

Het Winterfestival in Riethoven mag doorgaan dankzij de toestemming van de gemeente Bergeijk. Het evenement zal onder meer gebruik maken van openbare ruimte, alcohol schenken en geluid produceren. De vergunning is op 27 oktober 2026 officieel afgegeven.