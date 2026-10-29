Advertentie
Intocht Sinterklaas Ulicoten krijgt vergunning voor vier jaar
De intocht van Sinterklaas in Ulicoten heeft een vergunning gekregen voor vier jaar. Op zondag 22 november 2026 is de eerste editie onder de nieuwe vergunning.
De vergunning geldt voor evenementen in de Bernardusstraat, Molenstraat, Dorpsstraat, Beekdal, Kloosterstraat en Wilhelminastraat. De intocht vindt plaats van tien tot elf uur ’s ochtends en wordt de komende jaren herhaald tot en met 2029.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie