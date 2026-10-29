Navigatie overslaan
Ontdek

Intocht Sinterklaas Ulicoten krijgt vergunning voor vier jaar

De intocht van Sinterklaas in Ulicoten heeft een vergunning gekregen voor vier jaar. Op zondag 22 november 2026 is de eerste editie onder de nieuwe vergunning.

Gevonden voor jou

De vergunning geldt voor evenementen in de Bernardusstraat, Molenstraat, Dorpsstraat, Beekdal, Kloosterstraat en Wilhelminastraat. De intocht vindt plaats van tien tot elf uur ’s ochtends en wordt de komende jaren herhaald tot en met 2029.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Baarle-Nassau

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.