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Intocht Sinterklaas Baarle krijgt meerjarige vergunning
De intocht van Sinterklaas in Baarle-Nassau heeft een vergunning gekregen voor de komende drie jaar. Het evenement vindt plaats op zondag 22 november 2026 tussen twee en drie uur ’s middags.
De route van de intocht loopt langs verschillende straten in Baarle-Nassau en eindigt op de parkeerplaats van het Cultuurcentrum. De vergunning is ook geldig voor de intochten in 2027 en 2028.
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