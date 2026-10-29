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Intocht Sinterklaas Baarle krijgt meerjarige vergunning

De intocht van Sinterklaas in Baarle-Nassau heeft een vergunning gekregen voor de komende drie jaar. Het evenement vindt plaats op zondag 22 november 2026 tussen twee en drie uur ’s middags.

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De route van de intocht loopt langs verschillende straten in Baarle-Nassau en eindigt op de parkeerplaats van het Cultuurcentrum. De vergunning is ook geldig voor de intochten in 2027 en 2028.

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