Gilze wil groenstrook verkopen aan buurperceel-eigenaar

De gemeente Gilze en Rijen heeft plannen om een groenstrook van 78 vierkante meter bij de Lange Wagenstraat te verkopen aan de eigenaar van het aangrenzende perceel. De grond wordt toegevoegd aan de bestaande tuin van deze eigenaar.

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Volgens de gemeente is de koper de enige serieuze gegadigde, omdat er geen andere percelen direct grenzen aan het te verkopen stuk grond. De grond ligt naast de Lange Wagenstraat in Gilze en maakt deel uit van sectie L, nummer 4492.