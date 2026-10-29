Gehandicaptenparkeerplaats toegewezen in Tuinstraat Sint-Michielsgestel

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft een gehandicaptenparkeerplaats toegewezen in de Tuinstraat. Het besluit is genomen omdat de aanvrager voldoet aan alle eisen en parkeren dichtbij huis voor hem lastig is.

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De parkeerplaats wordt gemarkeerd met een verkeersbord en een onderbord waarop het kenteken van de aanvrager staat. De geldigheid van de plek is gekoppeld aan de gehandicaptenparkeerkaart van de aanvrager. Het besluit is genomen na overleg met de politie en volgens de regels van de Wegenverkeerswet.