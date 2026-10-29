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Bomen gekapt en gesnoeid op diverse locaties in Waalwijk
In Waalwijk zijn op verschillende plekken bomen gekapt en gesnoeid. Het besluit hiervoor is op 27 oktober bekendgemaakt.
Het gaat om twee Beuken, één Honingboom en drie Wilgen. De werkzaamheden vonden plaats op locaties in de gemeente Waalwijk, waaronder Waspik, Capelle en Waalwijk zelf. De bomen zijn gekapt of intensief gesnoeid vanwege houtopstand, wat betekent dat ze zijn weggehaald of flink zijn bijgewerkt.
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