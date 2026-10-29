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Container tijdelijk geplaatst op gemeentegrond in Oosterhout

De gemeente Oosterhout heeft toestemming gegeven voor het tijdelijk plaatsen van een container op gemeentegrond aan de Brederostraat 12.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning die op 20 oktober 2026 is verzonden. De container mag tijdelijk worden geplaatst op het aangegeven adres. Dit soort gebruik van gemeentegrond moet vooraf worden aangevraagd en goedgekeurd door de gemeente.

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