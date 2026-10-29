Gevel Kerkstraat in Oosterhout krijgt nieuwe uitstraling

De gevel van een pand aan de Kerkstraat 1 in Oosterhout mag worden aangepast. Dit is besloten op 21 oktober 2026.

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Het pand aan de Kerkstraat 1 in Oosterhout krijgt een nieuwe uitstraling dankzij een verleende vergunning. Het wijzigen van de gevel brengt vermoedelijk een frisse en vernieuwde look met zich mee.