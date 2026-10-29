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Papenhoef in Lieshout afgesloten tijdens Sounds of Caecilia
De Papenhoef in Lieshout is op 6 en 7 november gesloten voor verkeer vanwege het evenement ‘Sounds of Caecilia’. Voetgangers kunnen wel gebruik maken van de weg.
De afsluiting geldt op beide dagen tussen zeven uur ’s avonds en twee uur ’s nachts. Het evenement zorgt ervoor dat de weg alleen toegankelijk is voor mensen te voet.
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