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Papenhoef in Lieshout afgesloten tijdens Sounds of Caecilia

De Papenhoef in Lieshout is op 6 en 7 november gesloten voor verkeer vanwege het evenement ‘Sounds of Caecilia’. Voetgangers kunnen wel gebruik maken van de weg.

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De afsluiting geldt op beide dagen tussen zeven uur ’s avonds en twee uur ’s nachts. Het evenement zorgt ervoor dat de weg alleen toegankelijk is voor mensen te voet.

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