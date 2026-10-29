Navigatie overslaan
Ontdek

GLOW Lieshout: Heuvel tijdelijk afgesloten voor verkeer

De Heuvel in Lieshout wordt tijdelijk afgesloten voor verkeer vanwege GLOW. Dit geldt van 7 tot en met 14 november tussen 18.20 en 22.30 uur.

Gevonden voor jou

Rondom de kiosk op de Heuvel in Lieshout is tijdens GLOW alleen toegang voor voetgangers. De tijdelijke verkeersmaatregel is ingesteld om de veiligheid van bezoekers te garanderen tijdens de lichtkunstexpositie.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Laarbeek

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.