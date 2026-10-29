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GLOW Lieshout: Heuvel tijdelijk afgesloten voor verkeer
De Heuvel in Lieshout wordt tijdelijk afgesloten voor verkeer vanwege GLOW. Dit geldt van 7 tot en met 14 november tussen 18.20 en 22.30 uur.
Rondom de kiosk op de Heuvel in Lieshout is tijdens GLOW alleen toegang voor voetgangers. De tijdelijke verkeersmaatregel is ingesteld om de veiligheid van bezoekers te garanderen tijdens de lichtkunstexpositie.
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