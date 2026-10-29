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Sinterklaasintocht bij Donkse brug in Beek en Donk op 14 november
De Sinterklaasintocht in Beek en Donk heeft toestemming gekregen om op zaterdag 14 november plaats te vinden. Het evenement is bij de Donkse brug aan de Pater de Leeuwstraat en duurt van half twee tot half vijf in de middag.
De vergunning voor de intocht is verleend door de burgemeester van Laarbeek. Het gaat om een evenement dat valt onder de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2:25.
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