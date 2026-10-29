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Uitbreiding hoogspanningsstation in Aarle-Rixtel krijgt groen licht
Gemeente Laarbeek heeft een vergunning verleend voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation in Aarle-Rixtel.
Het gaat om hoogspanningsstation 0501775.101 van Enexis, gelegen op perceel G 414. De aanvraag voor deze bouwactiviteit werd op 5 augustus 2026 ingediend, waarna het besluit op 27 oktober 2026 is genomen. Het project richt zich op een technische uitbreiding van het station.
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