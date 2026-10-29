Navigatie overslaan
Ontdek

Carnavalsseizoen start op 11 november bij ’t Oude Raadhuis in Beek en Donk

Op woensdag 11 november 2026 mag het carnavalsseizoen starten bij ’t Oude Raadhuis in Beek en Donk. Het evenement vindt plaats van half zeven tot half negen ’s avonds.

Gevonden voor jou

De burgemeester heeft toestemming gegeven voor dit evenement op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het feest wordt georganiseerd aan het Heuvelplein 8 en markeert de officiële start van het carnavalsseizoen in de gemeente Laarbeek.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Laarbeek

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.