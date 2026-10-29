Carnavalsseizoen start op 11 november bij ’t Oude Raadhuis in Beek en Donk

Op woensdag 11 november 2026 mag het carnavalsseizoen starten bij ’t Oude Raadhuis in Beek en Donk. Het evenement vindt plaats van half zeven tot half negen ’s avonds.

Gevonden voor jou

De burgemeester heeft toestemming gegeven voor dit evenement op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het feest wordt georganiseerd aan het Heuvelplein 8 en markeert de officiële start van het carnavalsseizoen in de gemeente Laarbeek.