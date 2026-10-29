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Kerstborrel op Kerkplein Aarle-Rixtel op 11 december

Op vrijdag 11 december is er een Kerstborrel op het Kerkplein in Aarle-Rixtel. Het evenement duurt van vijf uur ’s middags tot elf uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

De Kerstborrel wordt georganiseerd voor het dorp en vindt plaats op het Kerkplein. De burgemeester heeft hiervoor toestemming gegeven op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het evenement biedt inwoners de kans om samen te komen in kerstsfeer.

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