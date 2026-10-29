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Vergunning verleend voor legalisering kelder in Sint Anthonis

In Sint Anthonis is een vergunning verleend voor het legaliseren van een kelder en het aanpassen van de verdiepingsvloer aan de Peter Zuidstraat.

Gevonden voor jou

Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk op 27 oktober 2026. De werkzaamheden vallen onder bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan.

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