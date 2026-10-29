Dam met duiker bij tankstation Haps gelegaliseerd

Het college van Land van Cuijk heeft besloten een dam met duiker bij tankstation Hondsiep in Haps te legaliseren. Het besluit is op 27 oktober genomen en betreft een constructie aan de Rijksweg 2.

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Met de legalisering wordt het tankstation beter ontsloten. Een dam met duiker is een waterdoorlatende constructie die vaak wordt gebruikt om een toegang over een sloot of watergang te creëren. Het besluit heeft betrekking op het uitvoeren van werkzaamheden op de locatie.