Land van Cuijk krijgt nieuwe straatnaam: Thijssenstraat

In Langenboom, gemeente Land van Cuijk, heeft het college besloten een nieuwe straatnaam vast te stellen. De straat krijgt de naam Thijssenstraat en ligt in een pas aangewezen openbare ruimte.

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Het besluit is genomen om de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) actueel te houden. De exacte ligging en grenzen van de straat zijn vastgelegd op een situatietekening. Het besluit treedt in werking de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.