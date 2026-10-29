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Vergunning verleend voor aanbouw in Rijkevoort

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor een aanbouw aan een pand aan de Rijkevoortsedijk in Rijkevoort. Het besluit is genomen op 27 oktober 2026.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk om af te wijken van bepaalde regels in het omgevingsplan. Het gaat om een bouwactiviteit op het adres Rijkevoortsedijk 6. Dit soort vergunningen is nodig wanneer een project niet helemaal binnen de standaard regels past.

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