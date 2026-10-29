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Deelsanering bodem Strijp-S afgerond, nazorg en beperkingen gelden

Burgemeester en Wethouders van Eindhoven hebben ingestemd met de deelsanering van de bodem op Strijp-S. Er gelden nu nazorgmaatregelen en gebruiksbeperkingen voor deze locatie.

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De bodemsanering is uitgevoerd in het SFF-brongebied op Strijp-S in Eindhoven. Deze maatregelen zijn nodig om de bodem schoon te houden en het gebruik van de locatie te regelen. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft de procedure afgehandeld.

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