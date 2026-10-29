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Terrasvergunning verleend aan horecabedrijf in Eindhoven

Horecabedrijf This is the sea Operations BV heeft een terrasvergunning gekregen voor een eilandterras op de Markt in Eindhoven. Het besluit is op 27 oktober verzonden.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt gebruik van openbare ruimte mogelijk. Het horecabedrijf aan Markt 35 kan hier een eilandterras plaatsen. Het besluit is genomen door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.

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