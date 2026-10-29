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Snackplein mag blijven: exploitatievergunning verleend
Horecabedrijf Snackplein B.V. op het Catharinaplein in Eindhoven heeft een exploitatievergunning gekregen. Het besluit is definitief en geldt voor onbepaalde tijd.
De vergunning is op 27 oktober 2026 verleend. Het gaat om een exploitatievergunning volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarmee het bedrijf officieel toestemming heeft om haar activiteiten voort te zetten. Snackplein B.V. is gevestigd aan het Catharinaplein 7 in Eindhoven.
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