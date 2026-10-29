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Open container geplaatst bij woning in Eindhoven

Bij een woning aan de Christina Bakker-van Bossestraat in Eindhoven is een open container geplaatst. De vergunning hiervoor is op 27 oktober verleend.

Gevonden voor jou

De container is bedoeld voor gebruik in de openbare ruimte en staat bij één woning. Het besluit is genomen door de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.

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