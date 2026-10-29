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Brainport FANzone krijgt groen licht voor evenementen

De Brainport FANzone bij het Philips Stadion in Eindhoven heeft toestemming gekregen voor drie evenementen op 4 november, 9 december en 27 januari.

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Het gaat om een zogenoemd A-evenement, wat betekent dat het om een grootschalige activiteit gaat waarbij extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. De evenementen vinden plaats op de Frederiklaan 10a, bij het stadion. Het besluit is op 27 oktober genomen.

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