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Café Ome Nol organiseert festiviteit met geluidsontheffing
Café Ome Nol in Boxtel heeft toestemming gekregen voor een incidentele festiviteit met geluidsontheffing. Dit evenement vindt plaats op zaterdag 21 november van zeven uur ’s avonds tot zondag 22 november één uur ’s nachts.
De festiviteit wordt gehouden aan de Stationsstraat 11 in Boxtel. Het café heeft een tijdelijke ontheffing gekregen op de geluidsregels uit de Algemene Plaatselijke Verordening Boxtel 2012. Deze regeling geldt specifiek voor het genoemde tijdstip en adres.
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