Parkeerverbod deels opgeheven in Keizerstraat Boxtel

In Boxtel is een parkeerverbod in de Keizerstraat gedeeltelijk opgeheven. Voortaan mag aan de noordkant van de straat geparkeerd worden, terwijl het verbod aan de zuidzijde blijft gelden.

Gevonden voor jou

De gemeente Boxtel heeft besloten dat parkeren aan de noordzijde van de Keizerstraat, tussen de Sint-Jozefstraat en Van Randerodestraat, weer toegestaan is. Aan de zuidkant blijft het parkeerverbod van kracht, ondersteund door een doorgetrokken gele streep langs de weg. Dit besluit volgt op klachten van bewoners over geparkeerde auto's die inritten blokkeerden. Volgens de gemeente is de wegbreedte geschikt voor parkeren aan één zijde en draagt de maatregel bij aan de verkeersveiligheid.