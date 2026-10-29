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Ronde van Altena gaat zaterdag van start in Giessen
De gemeente Altena heeft een vergunning verleend voor de Ronde van Altena. Het evenement vindt zaterdag plaats in Giessen en wordt georganiseerd door Automobielsportclub De Baronierijders.
De Ronde van Altena wordt gehouden op zaterdag 31 oktober van twaalf uur tot vier uur ’s middags. Het evenement vindt plaats bij Het Brabantse Land aan het Jagerpad 30 in Giessen. De vergunning is op 26 oktober verzonden door de gemeente Altena.
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