Bezwaren Valkenswaard besproken in Heeze

De Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-Gemeenten behandelt dinsdag 3 november bezwaren in een openbare hoorzitting in Dorpshuis ’t Perron in Heeze.

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Tijdens de bijeenkomst worden bezwaren tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard besproken. De hoorzitting begint om zeven uur 's avonds en vindt plaats in Dorpshuis ’t Perron, Schoolstraat 48 in Heeze.

De eerste zaak op de agenda betreft bezwaren tegen een verleende omgevingsvergunning. Deze vergunning heeft betrekking op het starten van milieubelastende activiteiten, waaronder het verwerken van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

Besluit over campingbewoners

Om acht uur 's avonds bespreekt de commissie bezwaren tegen een besluit dat gevolgen heeft voor bewoners van camping De Dommelvallei. Het gaat om het intrekken van een persoonsgebonden toestemming om daar te wonen en het opleggen van een last onder dwangsom.

Daarnaast wordt ook een bezwaar behandeld over een afgewezen verzoek volgens de Wet open overheid. Dit onderwerp staat om half acht 's avonds op de agenda.

De agenda van de hoorzitting kan tot op de dag zelf nog wijzigen. De Adviescommissie adviseert toehoorders om vooraf contact op te nemen met het secretariaat van de commissie voor actuele informatie.