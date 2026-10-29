Milieustraat Someren vernieuwd en vanaf 2 november open

Vanaf maandag 2 november opent de vernieuwde milieustraat in Someren weer haar deuren. Het terrein is aangepast om afval sneller, makkelijker en veiliger weg te brengen. Bezoekers moeten voortaan een afspraak maken.

Gevonden voor jou

De milieustraat in Someren heeft een flinke opknapbeurt gehad. Zo is er een bordes gebouwd waar je met de auto omhoog rijdt en afval direct in de containers kunt gooien. Dat maakt het gebruik eenvoudiger, omdat je niet meer met afval de trap op hoeft. Verder zijn er nieuwe asfaltlagen aangebracht en is de indeling overzichtelijker gemaakt.

Ook zijn er duidelijke borden geplaatst en is er een nieuw depot ingericht voor klein chemisch afval. Daarnaast zijn er drie verschillende routes aangelegd, afhankelijk van het soort afval dat je komt brengen. Dit voorkomt onnodig rijden over het hele terrein en zorgt voor een sneller en veiliger bezoek.

Afspraak verplicht

Vanaf 2 november kun je de milieustraat alleen nog bezoeken als je vooraf een afspraak hebt gemaakt. Dit systeem moet wachtrijen verminderen en de veiligheid verhogen. Een afspraak plannen kan via de MijnBlink-app, de website mijnblink.nl of telefonisch via het nummer 0800 – 0492.

De openingstijden van de milieustraat blijven ongewijzigd. Voor gratis afval kun je van maandag tot en met vrijdag terecht tussen één en vijf uur ’s middags en op zaterdag van tien tot vijf uur. Voor betaald afval gelden dezelfde tijden, maar op dinsdag en donderdag is de milieustraat gesloten.

Bezoekers kunnen nu al een afspraak maken voor een bezoek vanaf 2 november.