Expositie 100 jaar GGD in Deurne

In Deurne is van 2 tot en met 6 november een expositie over 100 jaar GGD. De tentoonstelling ‘Eeuw(ig) gezond’ vindt plaats in het Huis voor de samenleving en is gratis toegankelijk.

Gevonden voor jou

De GGD viert haar 100-jarig bestaan met een bijzondere reizende expositie. In Deurne wordt deze tentoonstelling georganiseerd in het Huis voor de samenleving. Gedurende de week van 2 tot en met 6 november kunnen bezoekers meer leren over wat de GGD doet en heeft gedaan in de afgelopen eeuw.

De expositie biedt een gevarieerd programma met verhalen, praktische tips en interessante feitjes. Onderwerpen als opvoeding, vitaal ouder worden en mentale gezondheid staan centraal. Het doel is om iedereen te inspireren en bewust te maken van een gezond leven.

Programma gericht op inwoners

Het programma is toegankelijk voor alle inwoners en richt zich op verschillende aspecten van gezondheid. Of je nu meer wilt weten over het leven van een vitale 100-jarige of praktische tips zoekt om mentaal fit te blijven, er is voor iedereen iets te beleven.

De tentoonstelling is gratis te bezoeken en biedt een unieke kans om stil te staan bij de betekenis en het werk van de GGD in de afgelopen honderd jaar. Vanaf maandag 2 november is de expositie in Deurne te vinden.