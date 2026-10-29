Tilburgse derby tussen FC Tilburg en Reeshof SV

Koploper FC Tilburg speelt zondag op Sportpark Campenhoef tegen stadsgenoot Reeshof SV. De derby staat bol van spanning, want beide ploegen strijden om de top van de 4e Klasse C.

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Komende zondag treffen FC Tilburg en Reeshof SV elkaar in een Tilburgse derby die leeft binnen beide clubs. De wedstrijd vindt plaats op Sportpark Campenhoef en belooft een spannend duel te worden. FC Tilburg is momenteel koploper met tien punten uit vijf wedstrijden, terwijl Reeshof SV op de derde plek volgt met negen punten.

De belangen zijn groot: een overwinning geeft beide teams de kans om zich stevig in de top van de ranglijst te nestelen. Voor Reeshof SV staat er extra veel op het spel. De ploeg degradeerde vorig seizoen uit de derde klasse en heeft sindsdien de ambitie uitgesproken om zo snel mogelijk terug te keren. Onder leiding van trainer Martijn van Waanrooij heeft de club een sterke selectie opgebouwd die tot nu toe ongeslagen is.

FC Tilburg laat ook zien dat het klaar is voor dit niveau. De ploeg van trainer Younes Kanoun speelt energiek en aantrekkelijk voetbal en wist na promotie direct de koppositie te pakken. Het hechte teamgevoel lijkt een belangrijke factor in het succes van de club.

Meer dan alleen voetbal

Zoals bij iedere derby telt meer dan alleen de ranglijst. Deze stadsderby brengt extra spanning en emotie met zich mee, zowel op als naast het veld. Een volle tribune en de trots van beide clubs zorgen voor een bijzondere sfeer. Vorm en statistieken spelen vaak een beperkte rol in zulke wedstrijden, wat de uitkomst onvoorspelbaar maakt.

Met twee ambitieuze teams en een plek in de top van de ranglijst op het spel, zijn alle ingrediënten aanwezig voor een prachtige voetbalmiddag in Tilburg.