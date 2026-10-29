Vergadering bezwarencommissie A2-gemeenten in Heeze

De Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-Gemeenten vergadert op dinsdag 3 november in Dorpshuis ’t Perron in Heeze. Tijdens de hoorzitting worden bezwaren behandeld tegen besluiten van het college van Valkenswaard.

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Op dinsdag 3 november 2026 wordt in Heeze een openbare hoorzitting gehouden door de Adviescommissie voor de bezwaarschriften van de A2-Gemeenten. De bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis ’t Perron, aan de Schoolstraat 48.

Op de agenda staan drie onderwerpen. Om zeven uur ’s avonds worden bezwaren besproken tegen een verleende omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten, zoals het verwerken van bedrijfs- of gevaarlijke afvalstoffen. Een half uur later gaat het over bezwaren tegen een besluit om een verzoek onder de Wet open overheid niet te behandelen.

Camping en dwangsom

Het laatste onderwerp start om acht uur ’s avonds. Dan behandelt de commissie bezwaren tegen besluiten van het college van Valkenswaard. Het gaat om het intrekken van toestemming voor bewoning op camping De Dommelvallei en het opleggen van een dwangsom.

De agenda van de hoorzitting kan nog veranderen. Toeschouwers wordt aangeraden om vooraf contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor bezwaarschriften.