Gratis bomenactie in Oisterwijk voor een groener en koeler Brabant

Inwoners van Oisterwijk kunnen een gratis boom aanvragen om hun tuin te vergroenen. Het Bomenproject biedt bomen aan om bij te dragen aan een klimaatbestendige en groenere gemeente. Aanmelden kan tot en met 8 november, zolang de voorraad strekt.

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Het Bomenproject in Oisterwijk geeft inwoners de kans om een gratis boom te planten in hun tuin. Bomen zorgen niet alleen voor een mooiere tuin, maar helpen ook om de leefomgeving prettiger en klimaatbestendig te maken. Ze bieden schaduw, vangen regenwater op en dragen bij aan biodiversiteit door voedsel en beschutting te bieden aan dieren zoals vogels en bijen.

De actie is bedoeld om meer groen in de gemeente te creëren, zodat Oisterwijk beter bestand is tegen extreme weersomstandigheden zoals hitte, droogte en zware regenval. Door een boom te planten, draag je bij aan een koelere en gezondere omgeving voor iedereen.

Goed voor natuur en dieren

Bomen spelen een belangrijke rol in de natuur. De bloesem trekt bijen en andere bestuivers aan, terwijl vogels en insecten er voedsel en beschutting vinden. Meer bomen zorgen ervoor dat planten en dieren zich beter kunnen verspreiden, wat de biodiversiteit versterkt.

Praktische details

De bomenactie is een samenwerking tussen de gemeente Oisterwijk, B-team Oisterwijk, Treeport en Het Bomenproject. Inwoners kunnen zich aanmelden via de website van Het Bomenproject. De ophaaldag vindt plaats op zaterdag 28 november tussen tien uur en twee uur ’s middags bij de gemeentewerf aan de Veldweg 6.

Aanmelden kan tot en met zondag 8 november, of zolang de voorraad strekt. Op de website staat meer informatie over de beschikbare bomen en het aanmelden. Hiermee hoopt de gemeente haar inwoners te stimuleren om samen te werken aan een groenere toekomst.