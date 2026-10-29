Inbrekers actief in donkere herfst- en wintermaanden

Met het verzetten van de klok worden de donkere dagen langer en dat trekt inbrekers aan. Vooral tijdens de feestdagen, wanneer veel mensen niet thuis zijn, slaan ze hun slag. Verdachte situaties vallen in het donker minder snel op.

Gevonden voor jou

Nu de herfst en wintermaanden zijn aangebroken, zien inbrekers hun kans schoon. De vroege duisternis maakt het makkelijker om ongezien toe te slaan. Daarbij zijn woningen waar niemand aanwezig lijkt extra aantrekkelijk.

Een goed afgesloten woning kan inbrekers afschrikken. Zorg ervoor dat alle deuren en ramen goed op slot zitten, ook op hogere verdiepingen. Gebruik sloten met een SKG-keurmerk, die getest zijn op sterkte en duurzaamheid. Voorkom dat afvalcontainers als klimhulpmiddel kunnen worden gebruikt door ze binnen te zetten of stevig vast te maken.

Bewoonbare indruk

Huizen die een bewoonde indruk maken, zijn minder interessant voor inbrekers. Laat bijvoorbeeld een radio of televisie aanstaan en gebruik tijdschakelaars voor verlichting. Vraag buren om post op te halen en gordijnen te sluiten als je langere tijd weg bent. Een auto op de oprit kan ook helpen.

Waardevolle spullen

Waardevolle spullen trekken de aandacht van inbrekers. Leg sieraden, laptops en autosleutels uit het zicht. Wees voorzichtig met het delen van vakantiefoto’s op sociale media, omdat dit kan verraden dat je niet thuis bent.

Extra beveiliging

Voor wie extra maatregelen wil nemen, zijn alarmsystemen en beveiligingscamera’s een optie. Een deurbel met camera kan ook helpen, omdat dit inbrekers minder anoniem maakt.

Zie je een verdachte situatie? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844. Direct gevaar? Bel 112.