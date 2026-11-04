Deze GLOW-kunstwerken wil je niet missen: van drones tot LEGO

Van drones tot LEGO tot een enorm bubbelbad: lichtkunstfestival GLOW begint zaterdag 7 november. Vorig jaar trok de lichtkunst in Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Best, Oirschot en Laarbeek een recordaantal van één miljoen bezoekers. Dit zijn zes werken die je volgens de organisatie dit jaar niet mag missen.

Rogier van Son Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

1. Allereerste droneshow in het Philips Stadion

GLOW pakt dit jaar uit met een droneshow in het Philips Stadion. "Die drone-ervaring is zo uniek", zegt samensteller van GLOW Gijsje Broekmans. "We hebben die nog nooit eerder in Eindhoven gezien, ook niet bij GLOW." De laatste keer dat bezoekers tijdens de GLOW in het stadion terechtkonden, was in 2019. De show The Breathing Collective duurt vijftien minuten. Met licht, geluid en honderd drones moet het een bijzondere ervaring worden. De drones vliegen niet ver boven je, maar zijn juist op ooghoogte te zien. GLOW is overal gratis, behalve bij deze show waar je tickets van twee euro per stuk voor moet kopen.

Een impressie van hoe de droneshow in het Philips Stadion zal zijn (afbeelding: TWOFIFTYK).

2. LEGO

Wie van een ware show houdt, moet zeker naar de Markt in Eindhoven gaan. Daar is de show BRICK van vijf minuten. Het gaat over het bouwen van werelden, net als met de legoblokjes. Op de gevels van de Markt zie je één steen die uitgroeit tot een complete bewegende structuur. "Het is een ode aan spelen, LEGO én aan Eindhoven, waar verbeelding en techniek samenkomen", zegt lichtkunstenaar Jan Fabel van Captain Energy.

Dit is de zesde keer dat deze organisatie meedoet aan GLOW en al meerdere keren was hun werk een grote publiekstrekker. Rijen dik stond het bij lichtkunstwerk Tower of Light dat op de karakteristieke Lichttoren te zien was. Ook Colour Symphony op de Witte Dame was een groot succes, net als de ode aan de gloeilamp Blob the Bulb op de Blob in Eindhoven.

Een indruk van hoe de show BRICK eruit gaat zien (afbeelding: Captain Energy).

3. Bubbelbad

Bubbelbad is letterlijk een uitvergroot bubbelbad op het Lodewijk Napoleonplein in Eindhoven.180 ballen met helium vormen bubbels die omhoog komen. "Je loopt een bubbelbad in. Het is een heel speelse plek", zegt Gijsje Broekmans van GLOW. Net als in een bubbelbad, is het de bedoeling om hier even te ontspannen. Hier gaan nodige selfies gemaakt worden, verwacht de organisatie. "Het zijn niet zomaar een aantal bubbels. Het is een groots werk. Het plein wordt door het werk echt overgenomen."

Zo moet het bubbelbad tijdens GLOW in Eindhoven eruit gaan zien (afbeelding: Studio Koen Steger).

4. Willy Wonka in Helmond

Textielfabriek Vlisco in Helmond verandert in een andere wereld. De iconische patronen van de Vlisco-stoffen komen tot leven. Dit lichtkunstwerk is geïnspireerd op de chocoladefabriek van Willy Wonka en de Tuin der Lusten van Jeroen Bosch. Vlisco bestaat 180 jaar en dit lichtkunstwerk 'Wereld van Verbeelding' moet een ode aan het bedrijf worden.

Een indruk van wat er op het gebouw van Vlisco te zien zal zijn (afbeelding: Maincourse).

5. Philips

In het Victoriapark in Eindhoven is er een nog lichtshow waar je minutenlang naar kunt kijken. From Spark to Life gaat over Philips in de afgelopen 135 jaar. Zo komt de eerste gloeilamp voorbij, maar ook radio, röntgentechnologie en televisie. Bij het beeld van Gerard Philips zijn acht grote ballen opgesteld. Op die ballen en op het beeld wordt het verhaal verteld.

Een impressie van het werk in het Victoriapark (afbeelding: Hermes Mangialardo).

6. Mist

Het project Triple Point in Eindhoven werkt met nevel en geeft het grauwe Hooghuis een heel ander aanzicht. Het gebouw met een hoogte van 55 meter lijkt te bewegen. "Door die nevel lijkt het alsof het gebouw in de wolken staat en dat de vorm verandert. Het is een technisch en innovatief werk", licht Gijsje Broekmans toe.

Een indruk van hoe Hooghuis tijdens GLOW in de mist staat(afbeelding: Magicstreet).

Dit is GLOW GLOW bestaat uit een looproute van vijf kilometer door het centrum van Eindhoven. Bezoekers komen langs ongeveer dertig lichtkunstwerken. Het thema is dit keer Connect, verbinden. Bij de jubileumeditie van 2025 kwamen er in Eindhoven 800.000 bezoekers. Ook Helmond, Oirschot, Best, Veldhoven en Lieshout doen mee. Daar kwamen in 2025 zo'n 200.000 bezoekers. Het lichtkunstfestival is van zaterdag 7 tot en met zaterdag 14 november te zien. In Eindhoven is het van 18.30 tot 23.00 uur. In de andere plaatsen is stopt GLOW een uur eerder.