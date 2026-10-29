Stef van den Boogaard nieuwe Hoofd Jeugdscouting RKC Waalwijk

Stef van den Boogaard is aangesteld als Hoofd Jeugdscouting bij RKC Waalwijk. Hij werkte eerder als jeugdscout bij PSV en Willem II en maakte afgelopen zomer de overstap naar de Waalwijkse club.

Gevonden voor jou

RKC Waalwijk heeft Stef van den Boogaard benoemd tot Hoofd Jeugdscouting. De 46-jarige Van den Boogaard kwam afgelopen zomer bij de club en heeft ruime ervaring in het scouten van jonge talenten. Voorheen was hij werkzaam bij PSV en Willem II, waar hij zich ook bezighield met het ontdekken en begeleiden van jeugdspelers.

Van den Boogaard wil de jeugdscouting van RKC naar een hoger niveau tillen. Hij ziet een belangrijke taak in het aantrekken van talentvolle spelers en het versterken van de jeugdopleiding van de club. Samen met het scoutingsteam wil hij de komende tijd hard werken om de ambities van RKC op het gebied van jeugdontwikkeling waar te maken.

Ervaren kracht uit de regio

Volgens Daniel van der Meulen, Hoofd Jeugdopleiding van RKC Waalwijk, brengt Van den Boogaard veel ervaring en een breed netwerk mee. Hij kent het regionale voetballandschap goed, wat hem een belangrijke schakel maakt in de samenwerking tussen de club en de regio. Van der Meulen benadrukt dat deze aanstelling een stap is richting verdere professionalisering van de jeugdscouting.

RKC Waalwijk hoopt met de komst van Stef van den Boogaard talentvolle spelers aan te trekken die aansluiten bij de ambities van de club. Het scoutingteam gaat zich richten op het versterken van de jeugdopleiding en het benutten van kansen in de regio.