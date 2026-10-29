Poolse bevrijders blijven verbonden met Breda en NAC

Bij de wedstrijd NAC–Heracles Almelo werd de bevrijding van Breda 82 jaar geleden herdacht. Poolse gasten, vlaggen en een speciaal herdenkingsdoek stonden centraal in het Rat Verlegh Stadion.

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NAC heeft afgelopen vrijdag Poolse gasten ontvangen tijdens de wedstrijd tegen Heracles Almelo. Onder hen was Jakub Stefaniak, staatssecretaris en plaatsvervangend hoofd van de Kanselarij. Het stadion hing vol Poolse vlaggen en veel supporters hadden een bevrijdingsvlag bij zich. Deze vlag werd in 2024 ontworpen ter gelegenheid van tachtig jaar bevrijding.

De dag na de wedstrijd kwamen Poolse hardlopers langs bij NAC. Zij liepen de route van generaal Stanisław Maczek en zijn Pantserdivisie, van Normandië naar Wilhelmshaven. Een van hen, Piotr Pątko, is de kleinzoon van een van de Poolse bevrijders. De lopers maakten een ronde langs het veld en bezochten het Maczek Memorial. Zo werd de herinnering aan de Poolse bevrijders op een bijzondere manier levend gehouden.

Keuze voor behoud van Breda

Generaal Maczek speelde een belangrijke rol in het behoud van het historische karakter van Breda. Op 29 oktober 1944 koos hij ervoor de stad te bevrijden zonder bombardementen. Hierdoor bleven kerken en het stadssilhouet behouden, wat vandaag de dag nog steeds zichtbaar is. NAC en haar supporters voelen zich sterk verbonden met deze geschiedenis.

Volgens Gijs Kluft, een betrokken supporter, is het eerbetoon aan de Poolse bevrijders belangrijk en vanzelfsprekend. “De historische binnenstad van Breda danken we mede aan Maczeks keuze. Het blijft een bron van trots voor de stad en haar inwoners.”

Indrukwekkende herdenkingen

In 2019, bij de 75-jarige bevrijding, maakten NAC-supporters een enorm spandoek met het woord ‘Dzięki’ (Pools voor ‘dankjewel’). De letters waren opgebouwd uit de namen van gesneuvelde Poolse militairen. Het stadion werd die avond symbolisch omgedoopt tot het Stanisław Maczek Stadion.

Bij de herdenking van tachtig jaar bevrijding in 2024 volgde een nieuw eerbetoon. Over de eretribune hing een doek van 106 bij 21 meter met de tekst ‘Pamiętamy’ (Pools voor ‘Opdat wij niet vergeten’). Het project, gevuld met historische beelden, werd gerealiseerd door supportersgroepen en vrijwilligers. Het blijft een symbool van dankbaarheid voor de Poolse bevrijders.