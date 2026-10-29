Someren gaat strenger handhaven op hondenpoep

In Someren gaat de gemeente strenger handhaven op het opruimen van hondenpoep. Vanaf 2 november delen handhavers eerst waarschuwingen uit, maar vanaf 16 november volgt direct een boete van 170 euro.

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De gemeente Someren vindt een schone en prettige leefomgeving belangrijk. Hondenpoep op straat zorgt echter regelmatig voor ergernis. Daarom zet het team handhaving de komende periode extra in op het naleven van de regels rondom het opruimen van hondenuitwerpselen.

Volgens de regels moeten hondenbezitters binnen de bebouwde kom de uitwerpselen van hun hond altijd opruimen. Om bewoners hier nog eens op te wijzen, starten handhavers vanaf 2 november met het uitdelen van waarschuwingen. Twee weken later, vanaf 16 november, worden overtreders direct beboet. De boete bedraagt 170 euro.

Betere leefomgeving

Met deze strengere handhaving wil de gemeente schone straten, veilige speelplekken en een fijne leefomgeving voor iedereen bereiken. De aanpak richt zich niet alleen op het voorkomen van overlast, maar ook op het vergroten van de bewustwording bij hondenbezitters.

Hondenbezitters die hun verantwoordelijkheid nemen en de regels naleven, dragen volgens de gemeente bij aan een oplossing. Zij worden bedankt voor hun inzet om Someren schoon te houden.