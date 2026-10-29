Uitbreiding hoogspanningsstation Uden: voorkeurslocatie gekozen

Het hoogspanningsstation aan de Belgenlaan in Uden krijgt mogelijk een uitbreiding. Het college van Maashorst heeft een akker tegenover het huidige station aangewezen als voorkeurslocatie. De uitbreiding is nodig vanwege de groeiende vraag naar elektriciteit en duurzame opwek. De haalbaarheid van deze locatie wordt de komende periode onderzocht.

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Het hoog- en middenspanningsstation in Uden speelt een centrale rol in de stroomvoorziening van Maashorst en omliggende gemeenten. Het station, dat in 1972 werd gebouwd, is toe aan vernieuwing om te voldoen aan de toenemende vraag naar elektriciteit. Volgens de planning moet het uitgebreide station in 2033 klaar zijn om meer stroom te verwerken en te verdelen. Daarmee wordt bijgedragen aan de verduurzaming en verdere ontwikkeling van de regio.

Samen met netbeheerders TenneT en Enexis heeft Maashorst onderzocht welke locatie geschikt is voor de uitbreiding. Een akker schuin tegenover het huidige station, aan de overzijde van de Grensweg, kwam naar voren als voorkeurslocatie. Dit terrein biedt voldoende ruimte en maakt het mogelijk om het bestaande station tijdens de werkzaamheden operationeel te houden. Ook zorgt deze locatie voor een kortere doorlooptijd van het project.

Omgeving en groene inpassing

De voorkeurslocatie ligt op landbouwgrond en wordt omringd door groen. Bij de verdere uitwerking van de plannen wordt gekeken hoe het groene karakter van het gebied kan worden behouden. Hierbij spelen veiligheid, technische haalbaarheid en de impact op de omgeving een belangrijke rol. Direct omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd en verdere communicatie over hun betrokkenheid volgt later.

De gemeente Maashorst, TenneT en Enexis blijven de haalbaarheid van de uitbreiding onderzoeken. Omdat de locatie in een landelijk gebied ligt, is ook overleg met de provincie nodig. Die gesprekken zijn gestart en worden voortgezet. Het doel is om alle belangen zorgvuldig af te wegen en de uitbreiding mogelijk te maken.

Met het aangepaste station wordt voorzien in de toekomstige stroombehoefte van de regio, wat belangrijk is voor woningbouw, ondernemers en maatschappelijke voorzieningen. Het project is daarmee een stap vooruit in het verduurzamen van Maashorst en omliggende gebieden.