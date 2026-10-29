Vernieuwde fietspaden tussen Schaijk en Zeeland

De gemeente Maashorst gaat voor de zomer van 2027 de fietspaden op de Zeelandsedreef en Schaijkseweg aanpakken. Het huidige wegdek is versleten en hobbelig door boomwortels. De paden blijven vrijliggend van de rijbaan, een wens van veel inwoners.

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De fietsroutes tussen Schaijk en Zeeland worden intensief gebruikt door scholieren, werkenden en wandelaars. De huidige paden zijn echter al langere tijd in slechte staat, doordat boomwortels het asfalt omhoog drukken. Om dit probleem op te lossen, heeft de gemeente een uitgebreid participatietraject georganiseerd.

Tijdens dat traject konden inwoners, ondernemers en weggebruikers meedenken over de herinrichting. Verschillende opties werden besproken, zoals het aanleggen van een fietsstraat waar geen doorgaand autoverkeer is. Die plannen kregen echter onvoldoende steun. Veel deelnemers gaven aan dat ze zich niet veilig zouden voelen tussen vrachtwagens en trekkers. Hun belangrijkste wens was het behoud van de gescheiden fietspaden.

Definitief ontwerp

Het uiteindelijke ontwerp houdt rekening met de veiligheid en het comfort van fietsers. De fietspaden blijven op dezelfde plek, maar worden vernieuwd en waar mogelijk iets hoger aangelegd. Drempels op de rijbaan moeten ervoor zorgen dat het autoverkeer minder hard rijdt. Deze drempels zijn zo ontworpen dat ook landbouwvoertuigen er goed overheen kunnen.

Het college van gemeente Maashorst heeft het plan goedgekeurd. Volgens wethouder verkeer Cock de Jong is er veel geluisterd naar de wensen van de omgeving. “Het resultaat is een fietsroute waarop je je veilig voelt en waar comfort en veiligheid geborgd zijn,” aldus de gemeente.

Planning en informatie

De werkzaamheden beginnen voor de zomer van 2027. Inwoners die meer willen weten over het project en de planning kunnen terecht op de website van Maashorst aan het Woord. Daar zijn ook het ontwerp en antwoorden op veelgestelde vragen te vinden.