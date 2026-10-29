Groen licht voor ontwikkeling PNEM-locatie in Uden

De gemeente Maashorst en provincie Brabant hebben definitieve plannen vastgesteld voor de ontwikkeling van de voormalige PNEM-locatie in Uden. Het gebied aan de Kastanjeweg krijgt een hoogstedelijk woonmilieu met 60 woningen, parkeervoorzieningen en een gemeenschappelijke ruimte.

Gevonden voor jou

Het college van Maashorst heeft op 13 oktober de Nota van Uitgangspunten voor de PNEM-locatie vastgesteld. Gedeputeerde Staten van Brabant heeft deze plannen gisteren goedgekeurd. Hiermee is de weg vrijgemaakt voor verdere ontwikkeling van het gebied aan de Kastanjeweg in Uden.

De plannen zijn gebaseerd op de gebiedsbrede uitgangspunten die eerder dit jaar al werden vastgesteld. Voor de voormalige PNEM-locatie is daarna een specifieke uitwerking gemaakt, waarin onder meer een hoogstedelijk woonmilieu, een veilige groene openbare ruimte en 60 woningen zijn opgenomen. Het overgrote deel van deze woningen zal bestemd zijn voor sociale huur.

Aanpassingen door participatie

Na een participatietraject met omwonenden en belanghebbenden zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt meer flexibiliteit ingebouwd bij de positionering van hogere bouwdelen aan de Pioenroosstraat en komt er extra aandacht voor gevelgroen aan het bouwblok. Ook worden maatregelen getroffen om de privacy op de gezamenlijke daktuin te waarborgen.

Omwonenden hebben daarnaast aangegeven dat een parkeerregime wenselijk is. Hoewel dit niet in de nota is opgenomen, gaat de gemeente dit onderwerp de komende tijd verder uitwerken.

Volgens wethouder Franko van Lankvelt zijn de reacties van omwonenden goed afgewogen en hebben ze geleid tot verbeteringen in de plannen. “Dit zorgt voor draagvlak en versterkt de kwaliteit van het project,” aldus de wethouder.

Start bouw in 2028

Nu de uitgangspunten zijn vastgesteld, kan de grond worden verkocht. Het plan is om de grond over te dragen aan woningcorporatie Area, die begin volgend jaar het ontwerp en planologisch traject start. Als alles volgens planning verloopt, wordt in 2028 begonnen met de bouw.