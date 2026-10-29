Beweging en gezelligheid in Ossendrecht

In Ossendrecht heeft het laatste Ontmoetingscafé van 2026 plaatsgevonden. Circa 25 deelnemers genoten van een ochtend vol beweging, onder begeleiding van een bewegingsagoog.

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Woensdagochtend kwamen in MFC De Drieschaar in Ossendrecht zo'n 25 enthousiaste deelnemers samen voor het Ontmoetingscafé. Dit was de laatste editie van het jaar, georganiseerd door Dorpsplatform Ossendrecht. Het programma begon met koffie en minikoeken, waarna een bewegingsuurtje volgde onder leiding van Maaike, bewegingsagoog van Tante Louise.

Maaike zorgde voor een gevarieerd uur met oefeningen voor armen, benen, rug en buik, ondersteund door muziek. Tijdens de activiteit gaf ze uitleg over het nut van beweging in het dagelijks leven. Het enthousiasme was groot: er werd veel gelachen en deelnemers kregen het flink warm.

Lunch na afloop

Na het bewegingsprogramma werd er opnieuw koffie of thee geserveerd, wat door de deelnemers gewaardeerd werd. De ochtend werd afgesloten met een verzorgde lunch, aangeboden door MFC De Drieschaar.

Het Dorpsplatform Ossendrecht kijkt vooruit en heeft plannen om ook volgend jaar weer Ontmoetingscafés te organiseren met verschillende thema’s. Het initiatief is bedoeld om beweging en sociale contacten te stimuleren.