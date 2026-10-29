Beeldrijke lezing over Heeze’s historie in ’t Perron

Op zondag 8 november 2026 verzorgen Fred Guitjens en Ton Soons een beeldrijke lezing over de historie van Heeze in Dorpshuis ’t Perron. Deze presentatie is een alternatief voor de traditionele dorpswandeling.

Gevonden voor jou

Voor wie een fysieke wandeling door Heeze te intensief vindt, bieden dorpsgidsen Fred Guitjens en Ton Soons een andere optie. Tijdens de lezing nemen zij het publiek in ruim een uur mee langs de geschiedenis van het dorp, maar dan vanuit een comfortabele stoel in de zaal.

De presentatie is een compacte en humoristische vertaling van de dorpswandeling. Met behulp van tientallen foto’s vertellen de gidsen over markante plekken, historische anekdotes en bijzondere details. Eerder dit jaar was de zaal volledig uitverkocht, waardoor deze bijeenkomst nu opnieuw wordt georganiseerd.

Details van de lezing

De lezing begint om twee uur ’s middags in Dorpshuis ’t Perron. Toegangskaarten kosten 6 euro per persoon en kunnen vooraf worden gekocht via de website van het dorpshuis of aan de bar ter plaatse.

Door de grote belangstelling wordt aangeraden om op tijd kaarten te reserveren. Het evenement biedt een unieke kans om meer te leren over de rijke historie van Heeze, zonder dat je de deur uit hoeft.